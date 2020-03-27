Enerji işçisinin virüs mücadelesi

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında üst üste tedbirler alınırken TES-İŞ Adapazarı Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada enerji sektöründe çalışan işçilerin sorunlarına dikkat çekildi. TES-İŞ Adapazarı Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Biz enerji işçileri 7/24 görev yapıyoruz. Elektrik hayatımızın bir çok alanına girmiş durumda. Hastanelerden, askeri tesisler, emniyet, konutlar, sanayi ve ticaret haneler, doğalgaz, su arıtımı dağıtımı saymakla bitiremeyiz. Bir an elektriğin olmadığını düşünelim ne hale gelir dünya. Zaten iş kolu olarak ağır ve çok tehlikeli işkoluna giriyor. O yüzden stratejik önemi var ülkeler için.

Enerjinin hizmet olarak yansıması enerji işçileri vasıtasıyla oluyor. Bu görevi yapan işçiler ki bende 25 yıl bu sektörün elektrik arıza çalışanıydım. Biz sadece ekmek parası için çalışmıyoruz. Öyle anlar geliyor ki ücret ikinci planda kalıyor. Bu görevi yapan arkadaşlar hizmet ettiği alan gereği insani, vicdani ve milli sorumlulukları bilinciyle çalışıyorlar” ifadelerine yer verildi.

“İNSANLIK ADINA KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEYE 7/24 ÇALIŞIYORUZ”

Koronavirüsün ülkemize gelişinden bugüne sendika temsilcileriyle birlikte işverenlerin aldığı tedbirlerin kapsamının görüşüldüğü bildirilen açıklamada ayrıca, “İşlerin ve hizmetin yapılması için bir yol haritası belirlendi. Bu yol haritasında TEİAŞ, İZAYDAŞ, İZGAZ, D.S.İ., Göynük Termik Santral, İzmit Su A.Ş. ve SEDAŞ’ın yönetim kadrolarının hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Eksikler yok mu var tabi. Bunları da aza indirmek için arkadaşlarımızla sürekli diyalog halinde işverenlerimize bildiriyoruz. Bu esrarengiz, sinsi virüsün dünyada ve ülkemizde ki yarattığı etkiyi her gün haber kanallarında izliyoruz. Zor ve çaresi bulunamamış bir ölümcül olabilir. Bu düşman iki kişinin yan yana gelmekten korktuğu bir durum yaratmıştır. Bu ortamda biz enerji işçileri işimize sahip çıkarak sadece ekmeğimiz için değil ülkemiz ve insanlık adına kesintisiz enerji vermeye 7/24 çalışıyoruz. Elektriği üretmek, gazı dağıtmak, suyu arıtmak, çöpleri bertaraf etmek bunlar çalışırken olmazsa olmazımız bunun sorumluluğu ve bilinciyle çalışıyoruz” denildi.

“BİZ İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ”

İşyeri bazlı problemleri işverenle birlikte aşmaya çalıştıklarını ifade eden TES-İŞ Adapazarı Şubesi, açıklamasında son olarak ise şunları belirtti: “İşyerlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkların aldığı önlemlerin eksik kalanlarını TES-İŞ sendikası genel merkezi ve bağlı bulunduğumuz TÜRK-İŞ vasıtasıyla iletmiş bulunuyoruz. Çözümü konusunda önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Bu virüsün çalışan kesimleri etkilemesi bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu felaket demek çalışacak adam bulamayız. Önlemleri derinleştirmek gerekiyor. Öncelikli işlere ağırlık verip telafisi olan işleri ötelemek gerekiyor. Mesela endeks okuma gibi. Biz işimizin başındayız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bu şartlarda çalışan arkadaşlarımızın kıymeti bilinsin ki moral motivasyonları yüksek olsun. Bu zor günlerin ülkemizden ve dünyadan geçmesi alacağımız bireysel ve toplumsal önlemlerden geçtiğini biliyoruz.”