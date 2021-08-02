Enfes manzaralı “Kayabaşı”

Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

PaTiKa14 doğaseverlerin bu haftaki yürüyüş rotaları, mutlak görülmesi gereken şahane manzaralı 1650 rakımlı Kayabaşı mevkii oldu. 18 kişinin katıldığı yürüyüş saat 10.40’da başladı. Yürüyüş başlamadan hemen önce yürüyüşün başlama noktası olan Çaygökpınar Yaylasında yaz aylarında yaşayan Cemalettin(64)-Gülseren(53) çiftinin ikramlarına hayır diyemediler. Tereyağı, peynir ve kekik reçelli, çay ikramlarını yapan misafirperver çift hakkında konuşan Doğasever Fotoğrafçı Metin Ferah, “Türk halkının ne denli misafirperver bir millet olduğunu herkes bilir. Ancak, Çaygökpınar Yaylası'na , Kayabaşı yürüyüşü için gelmiş 20 doğasevere yürüyüş öncesi ve sonrası köy ekmeği, tereyağı, peynir, kekik reçeli ve çay ikramında bulunan Gülseren-Cemalettin çiftinin gösterdikleri misafirperverliği de her bir insan gösteremez” dedi.

“BOLU TURİZMİNİN ARTISI OLACAKTIR”

Saatler 10.40’ı gösterdiğinde 1540 rakımda başlayan 19 kilometrelik yolculuk, Yukarı Gökpınar, Aşağı Gökpınar ve Düvenlik Gökpınar yaylalarıyla, Vakıf Geçitveren Güzlemesi, Yeni Geçitveren Yaylaları ile (Dadıç) Ovadüzü Mahallesi Yaylasını kapsadı.

Yürüyüş esnasında doğasverlerin çıkmış olduğu 1650 rakımda ki Kayabaşı mevkii görülmeye değerdi. Manzarasının güzelliğini kendi objektifi ile şahane hale getiren Metin Ferah, “ilimizde turizmden bahseden yetkililerin mutlaka görmeleri gereken şahane doğa manzaralı Kayabaşı mevkiini mutlaka görmeleri gerekiyor. Buraya yaptırılacak cam bir teras ve çay bahçesi, Bolu turizminin artısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Saat 18.10’da 19 kilometrelik yürüyüşün sonuna gelindiğinde ise başında olduğu gibi Çaygökpınar Yaylası'nda çay ikramları devam etti. Cemalettin-Gülseren çiftinin doğaseverlere sürpriz tereyağlı ekmek ve çay ziyafetiyle yürüyüş son buldu.