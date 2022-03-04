Enflasyon aldı başını gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, içinde ilimizin de bulunduğu TR42 bölgesine ait, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2022 Şubat ayı bilgilerini açıkladı.

Enflasyon aldı başını gidiyor


 

Bun göre TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, onu yüzde 93,56 ile Kabak, yüzde 59,64 ile Domates, yüzde 56,96 ile Dereotu ve yüzde 52,67 ile Kıvırcık oldu. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 13,91 ile çocuk için kazak, yüzde 13,19 ile erkek için ceket, yüzde 10.75 ile kadın için pardösü, yüzde 4,84 ile elektrik ücreti ve yüzde 4,21 ile Erkek için mont oldu.

Türkiye genelinde ise enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,81; yıllık bazda ise yüzde 54,44 arttı. ÜFE'de ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
3 bin bekçi alınacak
3 bin bekçi alınacak
  1. Bolu