Enflasyon aldı başını gidiyor





Bun göre TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, onu yüzde 93,56 ile Kabak, yüzde 59,64 ile Domates, yüzde 56,96 ile Dereotu ve yüzde 52,67 ile Kıvırcık oldu. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 13,91 ile çocuk için kazak, yüzde 13,19 ile erkek için ceket, yüzde 10.75 ile kadın için pardösü, yüzde 4,84 ile elektrik ücreti ve yüzde 4,21 ile Erkek için mont oldu.

Türkiye genelinde ise enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,81; yıllık bazda ise yüzde 54,44 arttı. ÜFE'de ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu.