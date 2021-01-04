“Enflasyon atlı, memur yaya”

Haber: N. Halid Altundal

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur maaşı zam oranları da açıklandı. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, açıklanan zam miktarlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Erhan Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama yüzde 14,6 oranında yükseldi. Hal böyle olunca memurlara yüzde 4.36 enflasyon farkı verilmesi gündeme geldi. Buna göre memur maaşları Ocak Ay'ı itibari ile yüzde 7,36 oranında zamlanacaktır. Ancak bu oran gerçek anlamda memur maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zammı ifade etmemekte, 2020 yılından alacaklı oldukları yüzde 4.36’yı da içermektedir. Hal böyle olunca memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zam da altı ay geriden gelmektedir. Dolayısıyla memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir” dedi.

“ENFLASYON ATLI, MEMUR İSE YAYA BIRAKILMIŞ DURUMDADIR”

Enflasyonun yüzde 14,6 olduğu, asgari ücrete yüzde 21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda memur maaşlarının yüzde 3 oranında zamlanacağına dikkat çeken Bayram ayrıca, “Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır. Enflasyon farkının yaşandığı dönemlerde enflasyon sürekli önden gitmekte memur maaşları erimekte, alım gücü düşmekte, altı ay sonra bu zararı bir defaya mahsus telafisi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla mevcut durumda enflasyon atlı, memur ise yaya bırakılmış durumdadır. Enflasyon farkı ile birlikte memurun zammı yüzde 7,36 olarak lanse edilmektedir ancak memurun aldığı zam yüzde 3 tür. Türkiye Kamu-Sen olarak memur maaşlarının yeniden revize edilmesi ısrarımızı bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.