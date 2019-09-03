Enflasyon rakamları açıklandı

Haber: Birol Ertunç

Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

Ana harcama grupları itibariyle Ağustos ayında, aylık bazda en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89, lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış kaydedildi. Ağustos ayında ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,94 ile ulaştırma olurken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.

MADEN, GAZ, ELEKTRİK

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ağustos ayında, Temmuz ayında göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 yükseldi, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,01 düştü. TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE Ağustos’ta Temmuz ayına göre yüzde 0,59 düşerken, 2018’in Aralık ayına göre yüzde 6,39, 2018’in aynı ayına göre yüzde 13,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,51 yükseldi.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 38,27 ile tütün ürünleri, yüzde 4,33 ile elektrik gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 2,50 ile metal cevherleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,74, kimyasallar ve kimyasal ürünler ve ana metaller yüzde 1,94 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kaydedildi.