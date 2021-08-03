Enflasyon Son 26 Ayın Zirvesinde

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK hesaplamalarına göre; Temmuz ayı yıllık enflasyonu yüzde 18,95’le son 26 ayın zirvesine çıktı. Haziran'da yüzde 17,53 olan yıllık tüketici enflasyonu, Temmuz beklentilerini aştı.

Enflasyon Son 26 Ayın Zirvesinde

Haber: Aysun Beykoz

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçen Haziran ayında yüzde 17,53 olan tüketici enflasyonu temmuz ayı beklentilerini aştı. açıklanan verilere göre Temmuz ayı enflayon verileri yüzde 18, 95’le son 26 ayın zirvesine çıktı. Böylece Mayıs 2019 sonrasındaki en yüksek yıllık enflasyon rakamlarına ulaşıldı.

En fazla artış gıdada

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre en fazla artış, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,70 ile ev eşyası, yüzde 24,62 ile ulaştırma oldu. En düşük artış ise 1,80 ile tütün ve alkollü içeceklerde gerçekleşti. Bir önceki yılın Temmuz ayına göre artışın düşük olduğu diğer gruplar sırasıyla, yüzde 10,61 eğitim, yüzde 8.54 giyim ve ayakkabı,yüzde 4,41 ile haberleşme oldu.

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