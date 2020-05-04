Enflasyonda uçtuk

Haber. Erdal Tanrıverdi

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi Nisan atı enflasyonu % 11,03 olarak gerçekleşti. Nisanda Türkiye enflasyon rakamı ise % 10.94 olmuştu. Bu rakamlara göre ilimiz enflasyonu Türkiye ortalamasının % 1 oranında üzerince çıkmış oldu. Bolu mart ayı enflasyon rakamı ise % 10.37 olarak gerçekleşmişti. Yani ilimiz fiyat artış oranı bir önceki aya göre % 0.93 artmış oldu.

Nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,98 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu. En düşük artış ise yüzde 8,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti. Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,98 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 11:34