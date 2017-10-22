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22 Ekim 2017 Pazar
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    • Engel de mesafe de tanımadılar

    Bolu'da yaşayan görme ve bedensel engelli damat ile İstanbul'da yaşayan bedensel engelli gelin Mudurnu ilçesinde dünya evine girdi. Engelli çiftin düğünü seyre değer görüntüler ortaya çıkardı.

    22 Ekim 2017 Pazar 00:14
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    Engel de mesafe de tanımadılar

    Haber; Esra ÖZTÜRK

    Mudurnu ilçesinde çobanlık yaptığı esnada tırmandığı elektrik direğinde elektrik akımına kapılarak hem görme yetisini hem de bedensel faaliyetlerini kaybeden 57 yaşındaki Mustafa Baştürk ile bir yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybeden ve İstanbul'da yaşayan Zuhal Sever bir yakınları vasıtasıyla tanıştı. Tanışmanın ardından çift evlenmeye karar verdi. Mudurnu Devlet Hastanesi'nde santral memuru olarak çalışan Baştürk ile İstanbul Beykoz'da ailesiyle yaşayan Sever, Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.

    Tekerlekli sandalyeyle dans edip çiftetelli oynayan engelli çift, düğün boyunca birbirlerinin elini hiç bırakmadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Baştürk, hiçbir şeyin sevgiye engel olamadığını belirtti. Sever de çok mutlu olduğunu söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Yaşayan, Görme, Bedensel, Engelli

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