“Engel olma farkında ol!”

Haber: BMA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede özel eğitim sınıflarında ders gören öğrencileri ziyaret eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar öğrencilerle yakından ilgilenerek, tek tek sohbet etti. Başkan Allar, ayrıca öğrencilere hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ TOPLUMUMUZ İÇİN GÜÇ KAYNAĞIDIR”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Engelli bireylerin bütün hak ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları hususunda Hükümetimiz ve ilgili Bakanlığımız bugüne kadar büyük adımlar attılar, sorunları minimuma indirdiler. Toplumsal huzurun sağlanması adına bütün vatandaşlarını ayırmaksızın yapılan tüm çalışmalara Belediye olarak bizlerde imkânlarımız ölçüsünde katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Bir kısım engellerine rağmen, hayata tutunan ve sosyal hayatın içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız aynı zamanda toplumumuz için de güç kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak; bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.