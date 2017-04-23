Haber: Aysun Beykoz

Bolu Kadın Dayanışması, açıklamasında 23 Nisan’ı tüm engellemelere rağmen coşku ile kutladıklarını söyleyerek “Ulusal egemenliğimizin, demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizin 97’nci yılını, her türlü engellemelere karşı coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, yok edilmek istenen Türk Ulusunun uyanışını; esaret zincirlerini kırarak, kendi yazgısına el koyduğu günü simgelemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalizme karşı, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel sorumluluk üstlenmiş Gazi bir Meclis'tir. Ulusun Başkomutanı Mustafa Kemal'i bu gazi meclis seçmiş, işgalci güçleri dize getiren Ulusal Kurtuluş isyan buradan yönetilmiştir. Cumhuriyet yönetiminin oluşturulması, çağdaşlaşma ve aydınlanma çabalarının başarıya ulaşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük rol oynamıştır. Aydınlanma devrimlerinin gerçekleştirilmesinde öncü rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi-bu günlerde etkisiz hale getirilmek istense de ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük devrimim” dediği laik Türkiye Cumhuriyeti’ne içten ve dıştan yönelebilecek tehditlere karşı, bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Yurtseverler, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır. Bu duygular ve düşüncelerle geleceğimizin güneşi ve güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” ifadelerini kulladı.