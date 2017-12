Haber: Semih BAYKAL

CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcı Filiz Çatladı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili şunları söyleyerek ;“Doğuştan, kaza ya da hastalık gibi çeşitli faktörler sonucu bazı hareketleri kısıtlanan ve sağlıklı insanlar gibi normal hayatlarına devam edemeyen engelli bireyler ailelerin,çevrenin ve tüm toplumun ortak sorunudur. Engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar hem aile hem de sosyal çevrede ortaya çıkmaktadır. Bir toplumu tasarlarken, bir toplum modeli oluştururken için de yaşanan fiziksel çevreyi ve o toplumda yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına, ulaşım araçlarına kadar engellilerin özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Ancak bu ihtiyaçlar göz ardı edildiğinden, engellilerin topluma katılmalarının önündeki engeller her geçen gün daha da fazlalaşmaktadır. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar, bahçeler, okullar, konutlar ve çok katlı binalar, ulaşım araçları ve bunun gibi birçok fiziksel çevre elemanı engellilerin topluma katılmasında ciddi sorun oluşturmaktadır. Bütün bunların oluşmaması için engellilerin topluma katılmasını kolaylaştıracak yöntemler tasarlanıp geliştirilmelidir.

Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok belge özürlülük sorununu temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almaktadır. Fakat ülkemizde hala yaşanan sıkıntıların büyük çoğunluğu devam etmekte, toplumun her kesiminde yaşanan adaletsizlik engelliler için de büyük sorun teşkil etmektedir. Eğitim sağlık ve istihdam gibi temel konular başta olmak üzere birçok konuda yaşanan sorunların bir an önce ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir” diye söyledi.

“GÖRME ENGELLİ BABANIN KIZIYIM”

açıklamasının devamında Çatladı şunları ifade etti; “Ülkemizin kanayan yarası olan eğitim, engelliler için de büyük sorundur. Öncelikle aile eğitiminden başlanmalı ve özel eğitimle desteklenmelidir. Malesef özel eğitim kurumlarına devlet hem gereken desteği vermeyip hem de özel eğitim kurumlarının denetlenmesinde ciddi boşluklar oluşturmaktadır. Bu durum da suistimale fazlasıyla açıktır ve malesef özel eğitim kurumları tarafından fazlasıyla kullanılmaktadır. Devlet okullarında da yetersiz eğitim alan engelli çocuklar zaten kangren olan eğitim sisteminin en büyük mağdurlarıdır.

Sosyal devlet anlayışı ile işlemesi gereken sağlık ilkesi hem prime bağlı hale getirilmiş hem de lütufmuş gibi halkımıza sunulmuştur. Engelli bireylerin başta rapor ve tedavi süreçleri günler hatta aylarca sürmektedir. Sağlık en temel anayasal haktır fakat günümüzde yetersiz olup engelliler için uzun süren prosedür süreci sonucunda sağlık için ciddi zaman ve sağlık sorunu oluşturmaktadır.

Teknoloji konusunda her gün çağ atlayan dünyaya ayak uydurmak bir yana hala işsizlik sorunu ülkemizde çığ gibi büyümektedir. Bununla birlikte genç işsizlik rakamı %20’yi bulmuş olup engelli vatandaşlar bu konuda da ötelenmiş iş konusunda da mağdur edilmiştir. Yaşayan her sağlıklı birey bir engelli adayı olduğunu unutmadan toplumun her alanında engellilerimize gereken desteği vermeli onları topluma kazandırmalıyız. Görme engelli bir babanın kızı olarak babamın yetiştirdiği ağaçlarda gördüğüm UMUT,ampute milli futbol takımımızın dünya şampiyonu olduğu maçta yaşadığımız GURUR inanın herşeye ama herşeye değer” şeklinde açıklama yaptı.