Engelleri aşmak için işbirliği

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Fiziksel ve Gönüllüler Derneği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) arasında fiziksel engelli bireylerin çalışma kapasitesi, sosyal becerileri, davranışsal ifadeleri, iletişim becerileri, fiziksel becerileri, zaman kullanma becerileri, öz farkındalıkları, iş arama becerileri, verimlilik ve üretkenliklerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği içerisinde etkinlikler planlamak ve toplumu bilgilendirerek farkındalığı arttırmak amacı ile protokol imzalandı.

BAİBÜ Rektörlüğünde düzenlenen toplantıda protokol Bolu Fiziksel ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sezer Dizmen ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaman tarafından imzalandı. İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından özel gereksinimli bireyler için yapılacak faaliyetler ve düzenlenecek etkinlikler konuşuldu.