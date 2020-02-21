“Engellerin kalktığı bir şehir ortaya çıkacak”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü sandalye dağıtılmaya devam ediliyor. Son olarak İmarethane Sosyal Tesislerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katılımıyla ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız için tekerlekli ve akülü sandalye dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bugün güzel bir şeye vesile olmak için buradayız. Engelleri ortadan kaldırmak için, engelsiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek için, onlar için çok önemli olan bu tekerlekli sandalyemizin dağıtımı için küçük bir tören düzenledik. Önce bunu niye yaptık onu söyleyeyim. Biz aslında çok sayıda yardım yapıyoruz ihtiyaç sahibi olan herkese. Hani sizin ihtiyacınız bu araç, bazısının maddi ihtiyacı oluyor, bazısının kıyafet ihtiyacı oluyor, bazısının yiyecek ihtiyacı oluyor. Biz diğer yardımları gizli olarak yapıyoruz. Yani ‘sağ elin verdiğini sol el görmesin’ anlayışıyla. Ama bunu özellikle basına açık yapıyoruz, farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Hayırseverlerimizi bu işe sokmak için yapıyoruz. Bolu’da hayır yapmak isteyen insanlar var, işte biz de diyoruz ki: ‘Gelin belediyemize bağışta bulunun, biz de daha çok engelli bireyimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar atalım.’ Son bir yılda yüzü geçti dağıttığımız sandalye, akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye. Tabi bunlar haber olunca da bize daha çok bağış yapmak isteyen vatandaşımız da oluyor. Biz de bunun artmasını istiyoruz. Artık şehirde bu araçlara ihtiyaç duyup ‘benim aracım yok’ diyen kimse kalmasın, bunu amaçlıyoruz. Bunu da başaracağız. O yolda gidiyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ENGELLERİN DAHA DA KALKTIĞI BİR ŞEHİR ORTAYA ÇIKACAK”

Başkan Tanju Özcan konuşmasının devamında ise 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaptığı farkındalık etkiliği ile alakalı olarak konuştu. Başkan Özcan konuşmasında, “Geçtiğimiz 3 Aralık’ta ben de bu araçlardan bir tanesine bindim, engelli bazı kardeşlerimizle birlikte. Yaklaşık 1 saat bu araçla caddede dolaştık. Gördüm ki bazı ufak dokunuşlarla sizlerin hayatı çok kolaylaşabiliyor. Kendim bunu yaşayayım dedim. Çünkü hiçbirimizin yarın benzer bir duruma düşmeyeceğinin garantisi yok. Bugün biz basabiliyoruz, ama yarın bir kaza olur, bir hastalık olur biz de aynı duruma gelebiliriz. O anlamda bu sene farkındalık yaratmak adına, sorunları kendimiz görelim diye böyle bir şey yaptık. Çok da güzel oldu. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte engellerin daha da kalktığı bir şehir ortaya çıkacak. Bundan sonraki süreçte de görme engellilerin yerine koyacağım kendimi. Yani gözlerimi kapatıp onların kullandığı değnekle birlikte Bolu sokaklarında dolaşacağım. Onların yaşadıklarını bizzat kendim yaşayarak göreyim düşüncesiyle. İnşallah onların hayatını da kolaylaştıracak adımlar atacağız” ifadelerine yer verdi.

BAŞKANDAN HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI: “BİZE KATKI VERİN”

“Bugün bu araçlara sahip olan değerli hemşerilerimize, kardeşlerimize hayırlı olmasını, hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmasını diliyorum” diyen Başkan Özcan konuşmasının sonunda ise şunları söyledi: “Bundan sonra dediğim gibi şehirdeki engelleri kaldırıp engelli bireylerin de tıpkı engelsiz bireyler gibi hayatlarını idame ettirebileceği, kendi başına şehirde dolaşabileceği -kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan- kendi başına işlerini halledebileceği bir şehir olmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah bunları gerçekleştirmek için elimizden geleceği yapacağız, yapıyoruz. Bolulu hayırseverlere çağrıda bulunuyorum. Bakın bu araçları bize bağışlayın, bu araçları almamız için bize katkı verin. Biz de isabetli bir şekilde ihtiyacı olana bu araçları temin edelim.”

Özcan’ın konuşmasının ardından engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü sandalyeleri verildi. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.