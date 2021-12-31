Engelli araç olmadıkları tespit edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli otoparklarına araçlarını çeken engelsiz araç sürücülerine tek tek ceza yazıldı.

Engelli araç olmadıkları tespit edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Trafik ekipleri, özelikle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin otoparkında bulunan engelli araç yerlerine engelsiz araç sürücülerinin arabalarını çekmesi üzerine harekete geçti. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde 6 araç sürücüsünün engelsiz olmasına araçlarını engelli otoparkına çektiklerini tespit ederek. Bu araçlar fotoğraflandırıldıktan sonra cezai işlem gerçekleştirildi.

İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine ait otoparkta bulunan engelli araçların kullanılması için özel olarak ayrılan yerlere, hasta yakınlarının park etmesi nedeniyle 6 araca 144’er lira olmak üzere toplamda 864 lira para cezası kesildi. Ayrıca, ceza kesilen bu araçlar engelli parkından kaldırıldı.

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