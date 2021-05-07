Engelli kedilerin sıcak yuvası

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde, klinik müdahalelerin yapılmasının ardından, hayvanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için oluşturulmuş çeşitli iyileştirme alanları bulunuyor. Yaşadıkları kazalar sonucu sakat kalan engelli kedilerin güvenle yaşamlarını sürdürmeleri için oluşturulmuş olan kedi beslenme ve sığınma evi de kedilere yuva oluyor. Engelli hayvanların tüm bakımlarının üstlendiği kedi evi hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları bekliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner Hekim Esra Selin Aksakal, “Trafik kazası ya da çeşitli travmatik nedenlere bağlı olarak geri dönüşümsüz problemleri olan hayvanlarımızı, kısırlaştırıp buraya alıyoruz. Engelli bölümü oluşturduk. Buradaki hayvanlarımızın çoğu ampüte edilmiştir. Bacağı olmayan, sinirsel problemi nedeniyle boynunu çeviremeyen, kör olan hayvanlarımız buradalar. Kısaca dışarıda kendi hayatlarını idame ettiremeyecek olan kedileri burada kafes istirahatinde tutuyoruz. Bakımlarını üstleniyoruz. Bu nedenle burası bizler için oldukça özeldir. İnsanların, evde hayvan beslemeye karşı ilgileri oldukça arttı. Özellikle evlerde kedileri görür olduk. Evde hayvan sahiplenmeye karar verdiklerinde vatandaşlardan ricamız önceliği barınaklardaki engelli canlara vermeleridir. Buradaki canlar ev ortamında rahatlıkla kendi gereksinimlerini karşılayabilirler.” dedi.