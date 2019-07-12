ENGELLİ KİMLİKLERİNİ ÇÖPE ATALIM !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yaşadığımız çağ elektronik çağı yani günlük hayatta çoğu şeyi elektronik aletlerle dijital ortamda halledebiliyoruz. Şimdi lafa böyle başlayınca herkesin aklı cep telefonları ve sosyal paylaşım sitelerine gitti. Ama korkmayın size sosyal paylaşım sitelerinden falan bahsetmeyeceğim. Çünkü elektronik ve dijital ortamda yapabilecekleriniz sosyal medya ile sınırlı değil.

Öncelikle size çip neye denir ne işe yarar sorusunu sormak istiyorum? Bu soru nerden çıktı ben ne bileyim demeyin! Esasında günümüzde hepimizin üstünde taşıdığı bir ya da birden fazla çip var. Örneğin bankamatik yada kredi kartınız veya telefonunuz varsa üstünüzde çip var demektir. Yani aslında ne işe yaradığını tam bilmesek de çiplere hiçte uzak değiliz.

Peki, bu çipler ne işe yarıyor? Herhalde 007 James Bond filmlerini izlemeyen yoktur. Bu filmlerde bir mikro çipin içindeki bilgi dünya savaşı çıkarmaya yeterdi tüm bir film boyunca herkes bir çipin peşinden koşardı anımsadınız değil mi? Aslında günümüzde de çipler o filmlerdeki gibi veri taşımak için kullanılır. Tabi ben kısaca anlatıyorum işin tekniğine girersem tüm gazetenin sayfalarını kaplayan sıkıcı bir yazı olur. Bunu da istemeyiz.

Neyse ne diyorduk çipler de veri taşınır mesela o çipin üzerine adınızı yazarsanız. Çipi makineye okuttuğunuzda isminizi söylemeden karşınızdaki ekranda sizin kim olduğunuz çıkar. Ağzınızı açmadan işlem yapacak kişi ya da kişiler sizi tanır. Hatta günümüzde parmak izi, yüz şekli, göz taraması gibi özel şeyleri de çiplere yükleyip yanınızda kartınız olmasa bile bu saydıklarımla makineler sizi tanır hale geldi.

Bunları niye anlattığımı merak ediyorsunuz birazda kafanız karıştı değil mi? Hemen bunları niye anlattığımı açıklayayım.

2017 yılında başlayan yeni çipli kimlik kartları var. Bir değişiklik olmazsa 3 yıl içinde herkes bu kimlik kartlarından almış olacak hatta ehliyetler bile değişecek sanırım onlarda çipli oluyor. Tabi bu kartların üzerinde de biyometrik fotoğraflar var. çiplerin içinde de parmak izi gibi bilgiler yazılıyor böylece makinelerin bizi daha kolay tanıması hedeflenmiş, buraya kadar her şey güzel

Geçtiğimiz günlerde Engelli kimlik kartlarının da değişeceği ile ilgili bir haber okudum. Haberde kimlik kartlarının üzerinde yüzdelik engellilik oranı bulunmasına rağmen birde ağır veya hafif engelli ibaresinin kartların üzerine yazılacağı söyleniyordu. Haberi okuduktan sonra Kendi kendime ne gerek var bu kadar şeye dedim. Çünkü bu Engelli kimlik kartlarının çıkış amacı sağlık raporu çilesini bitirmekti. Geride kalan süreyi incelediğimizde bu kartların amacına ulaşamadığını görüyoruz çünkü neredeyse her yerde hatta devlet dairelerinde bile bu kartı göstermemize rağmen kart sahibinden sağlık raporu isteniyor.

Benim yetkililere buradan konuyla ilgili bir önerim olacak. “gelin engelli kimlik kartlarımızı toptan çöpe atalım. Engeli kimlik kartlarındaki bilgileri yeni aldığımız çipli kimlik kartlarının içine yazalım. kişinin ne tür bir engeli var? Ne derecede? Hatta kişinin ne tür ilaçlar kullandığını falan da yazalım düzelme gösterecek rahatsızlıklarda. Belirli sürelerde çipin içindeki bilgileri bizim ilgilenen uzman hekimler ile birlikte her şeyimizi bilen aile hekimlerimiz güncellesin. Tek bir kartın içine bu kadar veriyi elimizdeki teknoloji ile çok rahat sığdırabiliriz. Eğer bunları dediğim gibi tek bir merkezde ya da tek bir kartta toplayabilirsek sistem o kadar rahatlar ki en önemlisi de bilgiler sürekli güncellenebilir olduğu için Engellenenlerin hastanelerde yaşadığı rapor çilesi bitmiş olur. Engelli kimlik kartı diye de insanları ayrıştırmamış oluruz.”

Bakın arkadaşlar yeni kimlik kartlarının üzerinde evli ya da bekâr yazmıyor. Din hanesi yok. Yani bunlar herkesin görebileceği bir yerde değil, bence böyle olması çok da iyi olmuş. çünkü bazı bilgileri herkesin görmemesi lazım. Ancak ihtiyaç duyulursa ulaşılması gerekir. Bir insanın engelli olması da böyle bir şeydir. Eğer devlet olarak insanlar böyle ayrıştırmazsak insana insan demeyi öğrenirsek elimizdeki teknolojiyi doğru kullanırsak doğru sistemler tasarlarsak insanların hayatını kolaylaştırır geleceği yakalamakta zorluk çekmeyiz çünkü inanın bana gelecek çoktan geldi.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…