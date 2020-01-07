Engelli otoparkını işgal ettiler

Haber: C. Kutay AYKAN

Engelli vatandaşlar için özel olarak düzenlenen engelli otoparkları her gecen gün engelsiz vatandaşlar tarafından resmen engelleniyor. Şehir merkezindeki bazı ana arterlerde bulunan engelli otoparklarına normal araç sürücüleri araçlarına çekerken bunlara şimdide Tıp Fakültesi Hastanesinin ön kısmında bulunan özel engelli araç bölümü de engelsiz araç sürücülerinin otoparkı haline geldi.

Durumu fark eden Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tıp Fakültesine gelerek, engelli otoparkına çekilmiş olan araçların plakalarını tek tek sorgulayarak engelli aracı olmadığını tespit edince, her bir sürücüye 264 TL trafik cezası uyguladı. Ayrıca, araçlar yine tek tek fotoğraflanarak, delillendirildi. Bazı sürücülerin engelli olduğuna dair belge sunduğu gözlemlenirken, trafik ekipleri araç plakalarının da engelli olması gerektiğini ve ruhsata işlenmesi gerektiğini vurgulayarak, trafik şube müdürlüğüne müracaat etmelerini istediler. Yetkililer engeli araçlara tahsis edilen bölgelere engelsiz olan sürücülerin park etmeleri konusunda hassas olduklarını ve uygulamaların devam edeceğini bildirdiler.