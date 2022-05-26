Engelli vatandaşa otobüs işkencesi

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin 3 Numaralı Dağkent hattı üzerinde sefer yapan otobüs şoförleri 1 buçuk aydır 2.Etap Dağkent TOKİ durağında bekleyen 54 yaşındaki engelli vatandaş Yaşar Canbaş’ı almadığı ortaya çıktı. Engelli rampasını “Zaman Kaybı” yaşandığı gerekçesiyle açmayan şoförlerin vurdumduymazlığı devam ediyor. Dağkent Toki seferi yapan otobüsler 12.30-14.30 saatleri arasındaki seferlerinde engelli vatandaşımızı almayınca, engelli vatandaş isyan etti. Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat eden Canbaş olumlu yanıtlar alıyor ancak; Belediye ekiplerinin devreye girmediği zamanlarda otobüs şoförleri keyfi uygulamalarıyla sık sık karşısına bir engel olarak çıkıyor.

İddiaya göre otobüs şoförleri, engelli vatandaşları bindirmek için otobüs içerisinde bulunan rampayı açıp-kapatmanın zaman kaybı olduğunu gerekçe göstererek engelli vatandaşları, almadıkları öğrenildi.

“12 BUÇUKTAN BERİ BURADA SICAKTA BEKLİYORUM”

Yaşadığı sıkıntıyı Gündem Tv ekranlarına anlatan Yaşar Canbaş, “Yanımda refakatçi istiyor, eşim çalışıyor, annem 75 yaşında, kızım okuyor. Nasıl gelsinler yanımda. Otobüs şoförlerine zor geliyor, aslında hiçbir zorluğu yok o rampayı açmıyorlar. Ben caddeye gidecektim, beni almayan 3.otobüs. 12 buçuktan beri burada sıcakta bekliyorum. 1 buçuk 2 aydan beri böyle. Önceden böyle değildi” ifadelerine yer verdi.