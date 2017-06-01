Haber: BMA

Bolu’da Yeni Mahalle Mahallesi’nde yaşayan konuşma ve işitme engelli Sedat Kodal (43) mahallede karşılaştığı bir problemden dolayı yakını aracılığıyla Bolu Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu.

Zabıta mahalleye işaret dili tercümanı yönlendirdi

Engelli yakının başvurusunu değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vakit kaybetmeden harekete geçerek, engelli bireyle sağlıklı bir iletişim sağlanması amacıyla kurumda görevli işaret dili tercümanını mahalleye yönlendirdi. Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan işaret dili tercümanı Nurhan Temel, belediye ekipleri ile mahalleye giderek konuşma ve işitme engelli Sedat Kodal’la bir araya geldi ve sözsüz iletişim teknikleri sayesinde engelli bireyin sorununu çözümüne kavuşturdu.