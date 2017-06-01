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01 Haziran 2017 Perşembe
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    • Engelli vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu

    Bolu Belediyesi engelli bireylerle sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla her türlü iletişim kanallarını kullanıyor. Konuşma ve işitme engelli vatandaşın yaşadığı bir problem Zabıta Müdürlüğü’nde görevli işaret dili tercümanı aracılığıyla çözüme kavuşturuldu.

    01 Haziran 2017 Perşembe 07:51
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    Engelli vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu

    Haber: BMA

    Bolu’da Yeni Mahalle Mahallesi’nde yaşayan konuşma ve işitme engelli Sedat Kodal (43) mahallede karşılaştığı bir problemden dolayı yakını aracılığıyla Bolu Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu.

    Zabıta mahalleye işaret dili tercümanı yönlendirdi

    Engelli yakının başvurusunu değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vakit kaybetmeden harekete geçerek, engelli bireyle sağlıklı bir iletişim sağlanması amacıyla kurumda görevli işaret dili tercümanını mahalleye yönlendirdi. Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan işaret dili tercümanı Nurhan Temel, belediye ekipleri ile mahalleye giderek konuşma ve işitme engelli Sedat Kodal’la bir araya geldi ve sözsüz iletişim teknikleri sayesinde engelli bireyin sorununu çözümüne kavuşturdu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Engelli, Bireylerle, Sağlıklı

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