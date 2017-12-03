Haber: BMA

14 Burada Alışveriş Merkezi’nde bulunan sinemada gerçekleştirilen özel gösterimde Bolu Belediye Başkan Vekili Arzu Aydın’da engelli vatandaşlarımıza eşlik ederek onlarla birlikte filmi izledi. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği ve ‘En İyi Yabancı Film’ kategorisinde Oscar’a aday olan ‘Ayla’ filmi, özel gösterimle Bolu’da bulunan engelli vatandaşlarımıza izletildi. Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen gösterime Bolu Belediye Başkan Vekili Arzu Aydın’da katıldı. Film öncesinde sinema salonunda bulunan engelli vatandaşlarımızla tek tek selamlaşan Aydın, daha sonra filmi onlarla birlikte izledi. Duygusal anların yaşandığı filmin sonunda engelli vatandaşlarımız ve aileleri, böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesinden dolayı Bolu Belediyesi’ne teşekkür etti.