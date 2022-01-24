Engelli ve hamile vatandaşlar 2 gün daha izinli

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 24-25 Ocak 2022 Pazartesi ve Salı günleri il genelinde:Halk Eğitim Merkezlerindeki, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerindeki faaliyetlere iki (2) gün ara verilmesi,Kamu kurum ve kuruluş amirlerimizin gerekli planlamaları yaparak kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde kamu’da çalışan engelli ve hamilelerin de iki (2) gün idari izinli sayılmaları,Uygun görülmüştür.Kamuoyuna duyurulur”