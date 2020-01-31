Engelli ve hamilelere idari izin

Haber: N. Halid Altundal

Yoğun kar yağışının etkisi altına girdiği ilimizde Bolu Valiliği engelli ve hamile çalışanların olumsuzluklardan etkilenmemesi için devreye girdi. Valilik tarafından kamuda çalışan engelli ve hamileler için idari izin verildi. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gece geç saatlerde başlayan Yoğun kar yağışı sebebiyle İlimiz geneli merkez,ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak 2020 Cuma Günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."