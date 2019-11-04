Engelliler Derneği’nden Meclis’e hediye

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ve şu anda keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilen Barış Pınarı Harekatı’na geçtiğimiz ay içinde olağanüstü toplanarak destek açıklaması yapan İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı ilk toplantısına katılan engelli vatandaş Selçuk Sezer meclise filografi Türk Bayrağı hediye etti. Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği olarak bu hediyeyi hazırladıklarını belirten Selçuk Sezer “Siz Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiniz. Bizde bu hediyeyi hazırlayarak sizlere teşekkür etmek ve bu destekte bizim de katkımız olsun istedik” dedi.

MECLİSTEN FİZİKSEL ENGELLİLER VE GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ’NE DESTEK

Meclis üyeleri adına bayrağı teslim alan Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Selçuk Sezer’e ziyaretinden ve jestinden dolayı teşekkür ederek, Barış Pınarı Harekatını sürdüren Kahraman Ordumuza ve Mehmetçiğe bir kez daha şükranlarını iletti. Yüceer “Bu hediyeyi gururla alıyorum ve tüm meclis üyesi arkadaşlarım adına kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bizde Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği’ne destek olmak adına bu filografinin daha küçük boyutunu ücreti karşılığında alarak kendilerine bir nebze olsun destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.