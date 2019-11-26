Engelliler Günü programı düzenlenecek

Haber: Ceylan Beykoz

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu(UTEF) Bolu İl Temsilciliği Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu İl Müftlüğü ile birlikte Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenleyecek. 1 Aralık Pazar günü akşam Bolu İzzet Baysal Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenecek etkinlik ile alakalı davette bulunan UTEF Bolu İl Temsilcisi Satılmış Akman şunları söyledi: “1 Aralık 2019 Pazar akşamı saat 18.00-23.00 saatleri arasında Bolu İzzet Baysal Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde düzenleyeceğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programımıza Engelli kardeşlerimiz ve tüm vatandaşlarımız davetlidir. Bolu Müftülüğün Engelli Koordinasyonu Nurşen Şahin Yıldırım hocamızla İle birlikte hazırladığımız programımıza katkıda bulunan birbirinden değerli imam hocalarımızla birlikte fiziksel engelli, işitme engelli ve görme engelli kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Engelliler Günü Etkinliğimiz ücretsizdir. Etkinlik günü ve saatinde fiziksel engelli, işitme ve görme engelli kardeşlerimizin engelsiz ulaşımını sağlama konusunda ücretsiz araç tahsis eden Bolu Belediye Başkanlarımıza ve Belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürümüze, Destek Hizmetler Müdürümüze Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu UTEF Bolu İl Temsilci Başkanı olarak teşekkür ederim.”