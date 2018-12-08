Haber: Kasım ŞAHİN

3 Aralık Dünya Engelliler Güne nedeniyle, engelli vatandaşlar için güzel bir karar alındı. Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, Genel Sekreter Nagihan Temel ile Uluslar arası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Satılmış Akman, engelli kartı bulunan tüm engellilere yüzde 20 indirim yapılmasına karar verdi.

Başkan Akman; “Bu anlamlı günümüzde anlamlı bir karara imza attık. Oda Başkanı Gökçeoğlu’na bizlere bu imkanı tanımasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu karardan dolayı engelli kartı bulunan tüm üyelerimize bu günden itibaren, berberlerde ve kuaförlerde yüzde 20 indirim yapılacaktır. Bu karar önümüzdeki günlerde ilçelerimizde de uygulanması için çalışmaları başlattık” dedi.