Haber: Aysun BEYKOZ

Yaşları 4 ile 5 arasında değişen Bolu Emineana Anaokulu öğrencileri, işitme engelli vatandaşlar için ‘Engel sizseniz engelsizsiniz’ projesi kapsamında Bolu Sakatlar Derneği’ndeki işitme engelli vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler, dernekteki vatandaşlar beraber ikramları yerken keyifli vakit geçirdiler. Öğrenciler proje kapsamında, işitme engelli vatandaşlar için ‘Çanakkale Türküsü’ ve ‘Kendine İyi Bak’ şarkılarını söylediler.

Bolu Sakatlar Derneği Başkanı Kader Ardıç Tut, konu hakkında bir açıklama yaparak “Emineana Anaokulu öğrencileri, bugün derneğimize bir ziyarette bulundu. Derneğimizde tüm beden ve zihinsel engelliler için farkındalık projesi kapsamında öğrencilerimizi ve bireylerimizi bir araya getirdik. Okulun projesi kapsamında bu projede hep birlikte keyifli vakit geçirdik” ifadelerini kullandı.

“ENGEL SİZSENİZ ENGELSİZSİNİZ”

Proje öğretmenlerden Emineana Anaokulu öğretmenlerinden Çiğdem Öztürk"Engelliler engelsizler ile iletişim kurmak için uğraşırken engelsiz ne yapıyor? Engel sizseniz engelsizsiniz dedik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Ortada bir engel değil, bir dil ayrılığı varsa sağduyulu davranmak ve bu çabayı karşılıksız bırakmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.