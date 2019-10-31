Engelliler için Kuran yarışması düzenlendi

Haber: N. Halid Altundal

Engellileri Kur’an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, dini bilgilerini geliştirmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla geçtiğimiz gün Bolu İl Müftülüğü’nde umre ödüllü “İşitme ve Görme Engelliler Arası Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” yapıldı.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı’nın Komisyon Başkanı, İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Kur’an Kursu Öğreticileri Nurşen Yıldırım ve Fatma Eker’in Komisyon Üyesi olarak görev aldığı Bolu İl Müftülüğü Kur’an Kurslarında eğitim görmekte olan İşitme ve Görme Engelli öğrenciler arasında yapılan yarışmada işitme engelliler arasında Çayırpınar Camii Kız Kur’an Kursu Öğrencisi Gülay Kodal 1’inci; görme engelliler arasında Kılıçarslan Mahallesi Kız Kur’an Kursu Öğrencisi Hilal Çalık 1’inci, Kılıçarslan Mahallesi Kız Kur’an Kursu Öğrencisi Dilek Tokuş 2’nci oldu. Yarışma sonunda tüm katılımcılara İl Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı ve İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan tarafından çeşitli hediyeler verildi.