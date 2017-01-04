Haber: Gönül Olutürk
İzzet Baysal Caddesi üzerinde ki engelliler için yapılan yolların değişeceği öğrenildi. CHP Grubundan Erhan Beykoz’un bu taşları dile getirerek “İki yıl önce yapılan bu yollar olumsuz hava koşulları nedeni ile esnedi ve bazıları da kendi kendine söküldü. Bu yollar şu an çok kötü durumda. Artık sadece engelli vatandaşlarımız için değil herkes için tehlike oluşturuyor. Havaların düzeldiği bir dönemde bu yolları değiştirmemiz yerine yenisini koymamız gerekiyor” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bu öneriyi ve ifadeleri doğrulayarak “Yollarda kullandığımız taşları Türkiye’den aldık. Maalesef taşlar Bolu soğuğuna dayanaklı değilmiş. En yakın zamanda bu konu hakkında bir çalışma yürüteceğiz” diyerek cevap verdi.
Bolu'ya Bosna'dan kardeş
SEBEN’DE ALTIŞAR TANE BÜYÜK BAŞ HAYVAN...
Meclis üyeleri İngiltere yolcusu
Engelliler için yapılan yollar değişiyor
ÖZEL İDARE 24 SAAT KARLA MÜCADELEYE HAZIR
Belediye’den muhteşem hizmet!
Başkan Yılmaz son noktayı koydu: Highway için...
Üniversite yolları için yeni isimler belli...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!