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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    19 Mayıs 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 142 kez okundu
    ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!


    Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."


    Kimi zaman olmadık yerlerde insanların bazı hareketlerine ve bazı cümlelerine takılırım. Bu iyi bir şey mi? yoksa kötü bir şey mi? bilmiyorum ama bana birazcık yazar hastalığı gibi geliyor.  Başkalarının dikkat etmediği şeylere dikkat etmek ve bunlara takılıp araştırma yapmak. Yine niye takıldı bu adam diye merak ettiniz değil mi? açıklayacağım ama önce size bir iki sorum olacak.

    İnsanlar niye arkadaş edinirler hiç düşündünüz mü? Ne o cevap veremediniz. o kadar zor bir soru sormadım canım, peki ben cevaplıyorum. Bence insanlar bir şeyler paylaşmak için arkadaş edinirler çünkü yalnızken ne gülmenin tadı vardır nede ağlamanın, söylesenize dünyada sevdiğiniz bir arkadaşınızla sohbet etmenin dertleşmenin yerini başka bir şey tutabilir mi?

    Bir soru daha insanlar niye şükreder? Kimi zaman sağlıklı olduğu için, kimi zaman istekleri olduğu için, şükrederler. Tabi bu örnekler çoğaltılabilir. İyice merak ettiniz biliyorum. hatta beni tanıyalar Onur sen bir şeye kızmışsın söyleyeceklerini yumuşatmaya çalışıyorsun diyorlardır. Evet çok sinirlendim.  Şu anda da olayı anlatırken doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum.

    Geçenlerde televizyonun başına geçtim kanalları dolaşırken bir kanalda engelliler üstüne bir uzmanın konuştuğunu gördüm ve ister istemez izlemeye başladım. Spiker sorular soruyor. Uzman engelliler için şunlar yapılmalı, bunlar yapılmalı diye anlatıyordu. Buraya kadar her şey güzeldi. ancak programın sonlarına doğru uzman “çocuklarınızı engellilerle arkadaşlık yaptırın böylece kendi hallerine şükretmeyi öğrenirler dedi”

    Arkadaşlık ve şükretme kelimeleri bence böyle kullanıldığında hiç hoş bir anlama gelmedi. Kendinize sorun bakalım etrafınızdaki arkadaşlarınız sizin halinizi görüp kendi hallerine şükretmek için sizinle arkadaşlık yapsa hoşunuza gider mi? doğruyu söylemek gerekirse engellenen biri olarak ben böyle düşünen ve bu niyetle benimle arkadaşlık yapmaya çalışan kişilere arkadaşım demem. Hatta bana böyle yaklaştığını hissedersem o kişileri yanıma bile yaklaştırmam.

    Beni sakın yanlış anlamayın şükretmek herkesin bildiği gibi iyi bir şeydir ancak biriyle şükretmek için arkadaşlık edilmez. Arkadaşlık sevilen insanlarla edilir ve arkadaşlardan çok şey öğrenilir. Ayrıca bende defalarca bu satırlardan anne ve babalara çocuğunuzun mutlaka engellenen bir arkadaşı olsun onunla vakit geçirsin, arkadaşlık yapsın dünyada kendinden farklı insanlar olduğunu öğrensin diye yazmışımdır. Ama hiçbir zaman televizyonda konuşan uzman gibi engelliye bakın ve halinize şükredin demem. Zaten engelliler konusunda uzman olmuş birinin bu cümleleri kurması nasıl bir mantık anlamış değilim. İşte bizi asıl engelli yapan bu bakış acısıdır.

    Bakın bizler standart insanlardan biraz farklı olabiliriz. Çoğu zaman farklı görünebiliriz, farklı hareketler yapabiliriz, ancak inanın bana standart insanlardan bir eksiğimiz yoktur. Hatta çoğu zaman yeteneklerimizle, becerilerimizle, azmimizle standart insanlardan fazlamız bile vardır. Yeter ki, etrafımızda düşünceleri ve beyinleri engellenmiş. Televizyona çıkan bu uzman gibi insanlar olmasın. Bize bir eksiğimiz var gibi bakılmasın. İnanın biz engellenenler İstediğimiz zaman istediğimiz her şeyi başara biliriz.

    Bu arada geçtiğimiz cumartesi günü İzzet Baysal Şükran günlerinde Türkiye’nin ilk sesli kitabı unvanını taşıyan ve geliri ZİCEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde kullanılan Hey Biz de Buradayız İsimli kitabımızı imzaladık. Standımıza gelen bizi yalnız bırakmayan Bolu halkına ve Bolu protokolüne buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi… 

    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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