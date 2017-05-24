Haber: Ceylan BEYKOZ

İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen pikniğe sekiz yüze yakın engelli vatandaş ve yakını katıldı. Bolu’da bulunan engelli öğrenciler ve aileleri Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen dev piknikte bir araya geldi. İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen pikniğe Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem, Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Uygulama Oteli bahçesinde gerçekleştirilen yaklaşık sekiz yüz kişilik yemek programı ile başlayan etkinlikte daha sonra otelin içinde gerçekleştirilen eğlence ile devam etti. Bolulu sanatçı Ömer Öztekin’in sahne aldığı programda öğrenciler ve aileleri gönüllerince eğlendiler.