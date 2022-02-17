Engellilerin sorunları için sahadalar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği’ni, Türkiye Değişim Partisi(TDP) üyeleri ziyaret etti. Yapılan ziyarete, TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, Engelli Birimi Komisyonu Genel Başkanı Neslihan Kurt, TDP Bolu İl Başkanı Mithat Eser, Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı ve Engelliler Birimi Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, TDP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Urgun, Batı Karadeniz Engelli Birimi Bölge Başkanı Yavuz Selim Ak, Ümraniye İlçe Başkanı Hatice Urgun, Ümraniye kadın Kolları Başkanı Günay Kolbaş, Parti Meclis Üyesi Hülya Kaan, Partisi Kurucu Üyesi Ömer Urgun ve Parti MYK üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette, Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği’ne üye olan vatandaşların dertleri dinlenirken, Engelli Birimi Komisyonu Genel Başkanı Neslihan Kurt ve Engelliler Birimi Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak tarafından engelli vatandaşlara çözüm önerileri sunuldu.

“ONLARA GÜZEL, FAYDALI VE GELECEKTE ONLARIN RAHAT EDEBİLECEĞİ BİR SAHA YARATMAMIZ GEREKİYOR”

İşaret Dili Uzmanı Engelli Birimi Komisyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda da FOX TV’de haberleri İşaret dili ile anlatan Neslihan Kurt, Bolu’da yapılacak olan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Engeliler ile ilgili güzel çalışmalar planlıyoruz. Sorunları bir ağızdan yani kendi yaşadıkları sorunları, direk birinci ağızdan duymak bizim için çok büyük bir artı. Bu sorunları çözümleyebilmemiz için, güzel bir adım atmamız gerekiyor. Aslında artık adım atmak gerekmiyor, yapmak zorundayız. Çünkü sosyal bir devlet ve Türkiye Cumhuriyeti olarak, onlara güzel, faydalı ve gelecekte onların rahat edebileceği bir saha yaratmamız gerekiyor. Bununla ilgili güzel çalışmalarımız olacak” ifadelerine yer verdi.

KADI CAMİSİNDE İŞARET DİLİ UZMANI HUTBEYİ ÇEVİRİYOR

Öte yandan Bolu’nun merkezinde engelliler derneğinin hemen yanı başında olan Kadı Camisinde, hocanın hutbe okuduğu sırada Müftülüğe bağlı İşaret Dili Çevirmeni Uzmanının olmasının da geçmişte kendileri tarafından Müftülüğe önerildiğini belirten Kurt, “Müftülükler engelliler adına bazı konularda ister istemez eksik kaldıkları için bizimde bunları tamamlamamız gerekiyor. Bunu da çevirmen önerisi ile yaptık” dedi.

“TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İKTİDARLIĞINDA ENGELLİLER BAKANLIĞI OLACAK”

Sosyal Politikalar ve Engelliler Birimi Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, “Bugün Bolu’ya gelişimizde ki amaç özellikle engellileri ziyaret etmekti. Onların sorunlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretleri sık sık yapıyorum ilk ağızdan dinliyorum. Çünkü onların yaşadıklarını, onların ne düşündüklerini onların ne eksikleri olduğunu ve onların neye ihtiyacı olduklarını en güzel onlar biliyor. Bizde onların ağzından bunları dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz ve çalışmalarımızı bunların üzerine kuruyoruz. Engelliler çok önemli bir konu Türkiye’de 12 buçuk milyon engelli var ve bizim engellilerle ilgili o kadar çok çalışma yapmamız lazım. Bu zamana kadar engelliler hep komisyon olarak yürütülmüş. Türkiye Değişim Partisi iktidarlığında inşallah bir engelliler bakanlığı olacak ve bu Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 16:20