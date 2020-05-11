“Engellilikten söz etmeye devam edeceğiz”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği(BOFED) Başkanı Sezer Dizmen, engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın artması amacıyla, Engelliler Haftasının kutlanmaya devam edeceğini belirtti. BOFED Başkanı Dizmen açıklamasında ayrıca, korona virüsünden kaynaklı tedbirlerden dolayı bu yıl ki etkinliklerin biraz daha sesiz geçeceğini ifade etti. Pandemi öncesi çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla sadece ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde kutlamaların yapıldığını belirten Dizmen, 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Dizmen, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkında lığı arttırmak amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin etkinlikler düzenleyerek bu farkındalığı sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sezer Dizmen açıklamasının devamında, Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulmasının önemine vurgu yaptı. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanması, bununla birlikte önceki yıllarda okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlendiğini söyleyen Dizmen, Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulunun her yıl için haftanın değerlendirilmesi konusunda hazırladıkları programı uygulamaya karar vermiş olsa da bu yıl salgından dolayı tören ve etkinlikler yapılamayacağını söyledi.

Dizmen son olarak, “Şu unutulmamalıdır ki engelleri kaldırmadığımız her an engelli kavramından ve engellikten söz etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hafta Boyunca program akışı;

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış