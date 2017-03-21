Haber: Aysun Beykoz
Ak Parti bütün il teşkilatları eş zamanlı olarak 21 Mart Dünya Down Sendromlular günü nedeni ile engelli bireylere yemek verdi.
Bolu Ak Parti İl Teşkilatı’nın da dahil olduğu etkinlikte okullarından referans alınan ve yanlarında ailelerin bulunan down sendromlu gençler yemekte bir araya geldi. ‘Engelsiz Bir Yaşam İçin Evet’ etkinliği adı altında bir araya gelen gençlere kısa bir film izletildikten sonra yemeğe geçildi.
“Engelsiz bir yaşam için evet”
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