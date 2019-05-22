Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Engelsiz Eğitim Çalıştayı”nda ilk kez dağıtılan ve engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlamış yükseköğretim kurumlarına verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri”, bu yıl gerçekleştirilen törenle ikinci kez sahiplerini buldu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç,“Öğrenci Dostu Yeni YÖK” olarak, engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine, ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini ifade etti.

Engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmiş yükseköğretim kurumlarına “Mekanda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik” olmak üzere 3 kategoride bayrak ödülleri ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

Bu kapsamda “Mekanda Erişim Bayrak Ödülü”ne (Turuncu Bayrak) yapılan 41 Üniversiteden 345 Başvuru sonucu, 26 üniversite toplamda 92 Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü”ne (Yeşil Bayrak) 40 Üniversiteden 158 başvuru olurken, bu başvurular neticesinde 6 üniversite toplamda 14 yeşil bayrak ödülünü kazandı. “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü”ne (Mavi Bayrak) yapılan 49 Üniversiteden 150 başvuru sonucuunda ise 7 üniversite toplamda 20 mavi bayrak ödülünün sahibi oldu. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına da “Engelsiz Program Nişanı” verilirken, yapılan 11 başvuru arasından 2 program Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de, 2018-2019 Akademik Yılında Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın koordinasyonunda başlatılan ve BAİBÜ Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi ve Basın Halkla İlişkiler birimi tarafından yürütülen çalışmalar ile Mekânda erişim (Turuncu Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Alanda Erişim (mavi bayrak) ödüllerine aday oldu.

BAİBÜ Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç.Dr. Elif Sazak, YÖK tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’sine verilen Mavi ve Turuncu Bayrak aday belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman’a takdim etti. Yaman; alınan başarıda başta Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti ve bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.