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Enginar tüketmenin tam zamanı

​​​​​​​Birçok hastalığa faydasıyla bilinen enginar Bolu pazarında satışa çıktı. Yıllardır Bolu pazarında enginar satan Mehmet Kavuncu, vatandaşların bol bol enginar tüketmesinin faydalı olacağını söyledi.

Enginar tüketmenin tam zamanı

Haber: C. Kutay Aykan

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen lezzetiyle de damaklara hitap eden enginar Bolu pazarında satışa sunuldu. Yıllardın ilimizde enginar satışını yapan pazarcı esnafı Mehmet Kavuncu, enginarın en büyük zorluğu onu soyması. Bir enginarı soymak dakikalar alıyor. Bu iş bilmeyen kişilerin soyma işine kalkışmasını istemiyorum. Aksi takdirde eline ve parmaklarına zarar verebilir. Şu anda soyulmuş enginarın tanesi 5-6 liradan satılmakta.

Kavuncu, enginarın faydalarını da şöyle açıkladı;

Özellikle karaciğer dostu olmasıyla bilinen ve daha birçok yararı bulunan enginarın çeşitli tüketim yöntemleri bulunmaktadır. Yapraklarına kadar faydalı olan bu besin kilo verme sürecini de yüksek oranda arttırmaktadır. Karaciğeri temizler, mideyi korur ve en önemlisi kalp hastalıklarına iyi gelir. İçinde birçok vitamin bulunur. Vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum ve lifi içinde barındırmaktadır.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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