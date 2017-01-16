Haber; S.Özge Yücel

Highway Outlet AVM tepe yöneticisi olan ve 27 Temmuz tarihinde yapılan bir operasyonla gözaltına alınan ve 5 Ağustos günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Raşit Enhoş, darbe girişiminin 12 gün sonrasında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 37 iş adamından biriydi. Raşit Doğan Enhoş avukatının itirazı sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gece saatlerinde F Tipi Yüksek Güvenlikli ceza infaz kurumundan salıverildi. Enhoş adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak salıverildiği ve yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği öğrenildi.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Enhoş 7 Eylül 2016’da tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan jandarmam nezaretinde Bolu Adliyesine getirilmiş ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven'e ek ifade vermişti. Enhoş bu ifadesinde daha önce verdiği ifadeye ek bilgileri savcılıkla paylaştığı ve daha önceki ifadesinde değinmediği birçok konu hakkında yeni bilgiler verdiği öğrenildi. Savcı Yurtseven ile görüşmenin ek deliller ortaya çıkması sebebiyle savcılık emriyle gerçekleştiği yeni ifadede, daha önce cevapsız kalan birçok konunun aydınlatıldığı ortaya çıkmıştı.