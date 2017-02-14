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14 Şubat 2017 Salı
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    • Enişte için şok iddia

    Geçtiğimiz aylarda Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan olayda A.S., eniştesi B.Y. için kendisini söz yolu ile taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti. Duruşması görülen olayda sanık B.Y. "Tarla yüzünden bana iftira atıyorlar" dedi.

    14 Şubat 2017 Salı 11:45
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    Enişte için şok iddia

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Geçtiğimiz aylarda Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan olayda A.S., Sakarya'da Akyazı Mahallesi'nde Muhtarlık yapan eniştesi B.Y. için kendisini sözlü bir şekilde taciz edip cinsel istismarda bulunduğunu belirtmişti.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen olayda sanık muhtar B.Y. kendisini savunu. Enişte B.Y. "Ben eşim ile kaçarak evlendim. Bu yüzden babası ile aramda sorunlar hep oldu. Kayınpederim 2009 yılında eşim ve kardeşlerinin üzerine kendisinin tarlalarını yaptırdı. Baldızım ve eşi bizden tarlayı istediler sonrasında. Bizde bu duruma karşı çıktık. Kendilerine tarlayı vermedik. Vermediğimiz için bana böyle bir iftira atıyorlar. Olay günü ben eve bile girmedim. Benim kayınpederim ile sorunlarım olduğu için eve bile girmedim. Eşimi bıraktım ve sonrasında kapının önünde bayramlaşıp oradan ayrıldım" dedi.

    Tanıklarında dinlendiği duruşmada T.Y. ise çarpıcı ifadeler kullandı. Tanık T.Y. "Sanığın eşi tarla ile uğraşamadığı ve korktuğu için tarlayı bizim üstümüze devretti. A.S.'nin eşi Y.S.'de uzlaşma yapabilmek için bizi aradı. İlk önce ifadesini değiştirmek için para teklif etti. Sonrasında ise tarlayı verin ifadelerimizi değiştirin dediler" ifadelerini kullandı.

    Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi konusunda karar verirken duruşmayı 6 Nisan tarihine erteledi.

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