EPDK personel ilanı yayınladı

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 adet kadro için Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak. Adaylar söz konusu sınava 9-16 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Giriş sınavına başvuru; son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar Kurumun https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Kurumun internet adresindeki form ile elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi EPDK’nin https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Giriş sınavına 120 kişi istenen şartları taşıyan 120 kişi katılabilecek.

SINAV YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır. Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak mesleki alan bilgisi konularından yapılacak.

Adaylar sınava ilişkim tüm detaylı bilgilere Resmi Gazete’nin 2 Kasım 2020 tarihli sayısında “Çeşitli İlanlar” başlığında yer alan duyurudan ulaşabilecek.