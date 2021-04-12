EPDK tavan fiyatı açıkladı

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarındaki haksız kar artışına karşı harekete geçerek gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı. 17/03/2021 tarihinde olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlendi.

EPDK’nın dağıtıcı ve bayii karlarına yaptığı müdahale ve uyguladığı TAVAN fiyat uygulaması ile illere göre akaryakıt fiyat listesi de belli oldu. Açıklanan listeye göre ilimiz Bolu’da benzinin litresi için 7,11 lira, motorinin litresi için ise 6,47 lira tavan fiyat belirlendi. Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Öte yandan farklılaştırılmış ürünler için söz konusu fiyatlara en fazla 2 kuruş ilave edilebileceği bildirildi.