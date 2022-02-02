EPGİS, “litre başına 48,63 kuruş kalıyor”

Haber: C. Kutay Aykan

Bayi ve dağıtıcıların toplam brüt kar marjının yüzde 8 olduğunu ifade eden Aktaş, "En adil şekilde yarı yarıya paylaşımda dahi bayinin payı şu an yüzde 4'e düşüyor. Bu hesaplamayla bir bayiye akaryakıt satışında litre başına 48,63 kuruş kalıyor ancak aynı bayinin gideri litre başına 94 kuruş civarında. Bu nedenle bayilerin kar marjı artırılmalı ve zararına satış yapılmasına engel olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, kar marjının yıllardır fiili olarak maktu yani sabit bir rakam olduğuna işaret ederek, "Bizim maktu bir karımız var. Kar marjımız da sabitlendiği için litresi 5 lirayken de şu anda olduğu gibi 14 lirayken de dağıtım firmaları ve istasyonların toplam marjı 97 kuruş civarında gerçekleşiyor." diye konuştu.

“SIKINTININ BOYUTU ÇOK BÜYÜDÜ”

Aktaş, bayi ve dağıtım şirketlerinin almaları gereken paylarına dair EPDK'nın bir metodolojisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistem Avrupa'daki dört ülkenin rafineri çıkış fiyatlarıyla vergili fiyatları arasındaki farkın gözetilmesiyle anlatabileceğim bir sistem. Bunu baz aldığımızda zaten bizim o sistematikle 1,90 kuruş civarında halihazırda bir karımızın olması gerekiyor. Ülkemizin fiili durumundan dolayı şu an bunun konuşulmamasını da anlıyoruz lakin artık sıkıntının boyutu çok büyüdü."

Akaryakıt istasyonlarının giderlerinin ciddi derecede arttığını ve bayi giderinin kardan yüksek olduğunu belirten Aktaş "Akaryakıt bayileri bu durumdan çok etkileniyor. Bunun çözümü için uğraşıyoruz, dileriz gerekli adımlar atılır." dedi