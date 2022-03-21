EPOS 7’den “Minik Kültür Elçileri” Projesi

Haber: C. Kutay Aykan

onuncu yılını geride bırakan EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, kültürel mirasımızın korunması, tarih bilincinin kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile bu yıl “Minik Kültür Elçileri” projesini başlattı. İlk adımı Bolu’da atılan proje kapsamında EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yonca Ebuzziya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Çebi, Zafer Kozanoğlu, Beste Yurttaş ve Fatoş Mildon, ev sahipliğinde Dernek İletişim ve Gönüllü İletişim Çalışma Komitesi Başkanı Özgür Doğa Keleş, Dernek Gönüllüsü Bolu’dan Görsel Sanatlar Öğretmeni projenin fikir annesi Elif Topçuoğlu ve Bolu’dan gelen Minik Kültür Elçileri bir araya geldi.

TARİH VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI BİLİNCİ

EPOS 7’nin 10 yıllık hikayesinin paylaşıldığı, “Minik Kültür Elçiler” projesi tanıtıldığı buluşmada konuşan dernek başkanı Arzu Sabancı, “EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneğimizin 10. yılını geride bırakırken çocuklarımız ve gençlerimiz için anlamlı bir proje oluşturmanın ve ilk adımını atmanın gururu içindeyiz. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasında en önemli konulardan biri bugünün çocuklarına bu bilincin verilmesidir. İlk olarak Bolu’dan başlattığımız ve her yıl seçtiğimiz yeni bir ilden mümkün olan her çocuğa gönüllülerimiz ile ulaşacağımız “Minik Kültür Elçileri” projemizin öncelikli amacı, ülkemizin zengin kültürel geçmişini, tarihî değerlerini millî bir görev sorumluluğuyla gelecek kuşaklara aktarmak ve genç nesillerde bilinç oluşmasını sağlamak. EPOS 7 olarak bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinliklerle yaşadığımız coğrafyadaki kültürel mirasın farkına varılmasını ve kültürel belleğin özümsenmesini hedefledik. “Minik Kültür Elçileri” projemizi ülke geneline yayarak, değerlerimizin ulusaldan evrensele aktarımında bir köprü görevi görmesi de amaçlarımız arasında” diye konuştu.

10 yılda toplam 17 proje ve 100’den fazla etkinlikle yaklaşık 1000 bin kişiye dokunduklarını ve Türkiye’deki Unesco Milli Kulüp unvanı sahibi olan ilk kültür ve sanat derneği olduklarını ileten Sabancı, 2022’de yapılacak diğer EPOS 7 çalışmalarından da bahsederken, 2022’de çok heyecan duydukları 10. Yıl kutlamaları programını açıkladı.

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Minik Kültür Elçileri

Gönüllü Öğrencilerle Kültür Seferberliği Dernek Gönüllüsü ve projenin fikir annesi olan görsel sanatlar öğretmeni Elif Topçuoğlu;” “Proje EPOS 7 derneğimizin en önemli önceliği olan Kültürel Emanetlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması vizyonundan yola çıkarak oluşturuldu. Dernek gönüllü toplantılarımızda Dernek İletişim ve Gönüllü İletişim Çalışma Komitesi Başkanı Özgür Doğa Keleş’in aydın, geniş vizyonu ve rehberliğinde projemiz şekillendi. Sayın Başkanımız Arzu Sabancı ve üyelerimizin çocuklar ve Kültürel Mirasın Korunması ile ilgili hassasiyeti ve tüm toplumun bilinçlenmesi ile ilgili üstlendiği vizyonla projeye tüm olanakları sağladılar. Anaokulundan Liseye kadar her öğrencinin katılabileceği etkinlik yapabileceği şekilde düzenlendi. Öğrenciler gönüllü olarak projeye dahil oldular. Ülke geneline yayılmasını sağlayarak aslında çok önemli bir hareket sağlıyor ve‘Kültür Seferberliği’ başlatıyoruz ” cümleleriyle proje hakkında bilgi verdi. Epos 7 Derneği gönüllülerinin özellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ağırlıklı olmak üzere 18-30 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğunun altını çizen Sabancı; toplam 16 gönüllü ve 45 üyeleri ile Türkiye’nin kültürel kalkınması ve gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini iletti.

20 ÖĞRENCİ İSTANBUL’U GEZDİ

Proje kapsamında EPOS 7’nin ilk “Minik Kültür Elçileri” Bolu ilindeki tarihi ve kültürel değerlerle ilgili etkinlikler yapan 20 gönüllü çocuk oldu. Projeye bu yıl Bolu’dan katılan öğrenciler Suavi Can Topçuoğlu, Kerem Can Topçuoğlu, Haktan Doğan Kocaçalıkoğlu, İnanç Kocaçalıkoğlu, Zeynep Kuru, Zümra Kuru, Kuzey Yılmaz, Nehir Yılmaz, Eylül Bağca, Duru Becikoğlu, Mete Semercioğlu, Kaan Çiçek, Zeynep Çilkara, Kaan Arslan, Ege Arslan, Deniz Özturan, Ece Turan, Nehir Kadıoğlu, Elif Erkan ve Hazar Salih Çiçek oldu. Bolu’dan gelen öğrenciler, İstanbul’da tarihi ve kültürel yerleri Tur Rehberi Çağla Öztek önderliğinde ve anlatımı ile gezip bilgi aldılar.

EPOS 7 HAKKINDA

Epos 7 Tarih Kültür ve Sanat Derneği, kültürel emanetleri korumak, kültürlerarası iletişimi sağlamak, kültür ve sanat bilincinin geliştirmek amacıyla 2011 yılında İstanbul’da kuruldu. Tarihi değerlerimizin ve kültürel mirasımızı koruyan tanıtan, aktaran ve korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlamaya devam eden EPOS 7, alanında lider bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonu ve misyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği’nin kültür, sanat ve tarih değerlerinin UNESCO değerleri ile örtüştüğünü ve yapılan etkinlik ve aktivitelerin ülkemizde UNESCO’nun rolü ve yaptığı işlerin daha iyi anlaşılmasına ve benimseneceğine katkı koyacağına inanarak yaptığı başvuru, kabul edilerek 2015’te Milli Kulüp adaylığı 2018 yılında da tam adaylığı onandı.

Unesco Milli Kulüp unvanı sahibi EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği’nin şimdiye kadar yaptığı başlıca projeler arasında; “Topkapı Sarayı Konferans Salonu Restorasyonu”, “Stratonikeia Antik Kentine Katkı”, “Arkeoloji Havuzu”, “Yaprak İle Toprak İz Peşinde” ve “Sagalassos Antik Kentine Katkı” bulunuyor.