Haber: Semih Baykal

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞGUN; EPS adıyla tanımlanan çalışma sistemi ile ilgili olarak , “ EPS ile, kalbin elektriksel sistemini incelenmekte ve buradaki olası bozuklukları, ileti kusurlarını tespit etmeye yaramaktadır. Genellikle çarpıntı, bayılma şikayeti olan hastalarda bu incelemeler yapılmaktadır. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde yaklaşık 3 ay süren bir eğitim alarak, hastanemizde, hastalarımıza yönelik bu çalışmayı yürütmekteyiz.” dedi. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz GÜNEŞ; “Hastalarımıza Anjiyo, Mitral Balon, ASD, Periferik girişimler ve TAVİ gibi işlemleri uygulamaktayız. Bu uygulamaların haricinde EPS çalışma Sistemini de alanımıza dahil ettik ve Batı Karadeniz Bölgesinde tek olma özelliğiyle hastalarımıza bu alanda hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Anjiyo işlemiyle görsel olarak benzerlik taşıyan ama, Anjiyo işleminden farklı bir çalışma sistemi olan EPS işlemi ile yüksek oranda başarı elde etmekteyiz” dedi.

EPS çalışma sistemi nedir?

GÜNEŞ; EPS işleminin ne olduğuna dair yaptığı açıklamada; “EPS işlemi toplardamarlardan işlemi gerçekleştirilen, venöz sistemler dediğimiz ve kalbin sağ tarafıyla işlem yapılmakta olan bir çalışma sistemidir. Anjiyo işlemi ise daha çok damarları görmeye yarayan bir sistemdir. Anjiyodaki gibi kanama sıkıntısı ve kum torbası koyma ihtiyacı pek fazla olmayan, dolayısıyla kanama kontrolünü sağlamanın daha kolay olduğu bir işlemdir. Hastanın kasığından, toplardamardan, kalbin sağ tarafına giriliyor ve kalbin elektriksel sistemi incelenerek ve çeşitli uyarılar verilerek, anormal kısa devre yapan bir kablo var mı? İleti bozukluğu mevcut mu? Tespit edilmeye çalışılıyor. Anormal ritim bozukluğu yapan bir kısa devre saptanması durumunda da çoğunlukta aynı seansta olmak üzere buraya Radyo frekans adını verdiğimiz bir abliasyon yöntemiyle, halk arasında yakma işlemi denilen bir yöntemle, bu kablo yakılmakta ve %95 ihtimalle çarpıntı sorunları çözümlenmekte. Fakat bazı farklı ritim bozukluklarında bu işlemin başarısı değişkenlik gösterebilmekte. Tek kablo dışında, farklı farklı kabloların olduğu durumlarda, söz konusu olabilmekte. Bu durumlarda tekrarlayan işlemler yapmak gerekmektedir. Ama çoğunlukta AVNRT dediğimiz düzeyde çıkan ritim bozuklukları %90’ın üzerinde başarıyla tek işlemde sonlandırılmış ve hayat konforu sağlanmış oluyor.” dedi.