banner130

banner101

28 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • EPS işlemi Bölge’de bir tek Bolu’da

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji hastalarına uygulanmaya başlanan Elektro Fizyolojik Çalışma (EPS) işlemi Bolu’da ve Batı Karadeniz bölgesinde ilk ve tek olma özelliği ile dikkat çekiyor.

    28 Mart 2018 Çarşamba 14:50
    Bu haber 96 kez okundu
    EPS işlemi Bölge’de bir tek Bolu’da

    Haber: Semih Baykal

    Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞGUN; EPS adıyla tanımlanan çalışma sistemi ile ilgili olarak , “ EPS ile, kalbin elektriksel sistemini incelenmekte ve buradaki olası bozuklukları, ileti kusurlarını tespit etmeye yaramaktadır. Genellikle çarpıntı, bayılma şikayeti olan hastalarda bu incelemeler yapılmaktadır. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde yaklaşık 3 ay süren bir eğitim alarak, hastanemizde, hastalarımıza yönelik bu çalışmayı yürütmekteyiz.” dedi.  Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz GÜNEŞ;  “Hastalarımıza Anjiyo, Mitral Balon, ASD, Periferik girişimler ve TAVİ gibi işlemleri uygulamaktayız. Bu uygulamaların haricinde EPS çalışma Sistemini de alanımıza dahil ettik ve Batı Karadeniz Bölgesinde tek olma özelliğiyle hastalarımıza bu alanda hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Anjiyo işlemiyle görsel olarak benzerlik taşıyan ama, Anjiyo işleminden farklı bir çalışma sistemi olan EPS işlemi ile yüksek oranda başarı elde etmekteyiz” dedi.

    EPS çalışma sistemi nedir?

    GÜNEŞ; EPS işleminin ne olduğuna dair yaptığı açıklamada; “EPS işlemi toplardamarlardan işlemi gerçekleştirilen, venöz sistemler dediğimiz ve kalbin sağ tarafıyla işlem yapılmakta olan bir çalışma sistemidir. Anjiyo işlemi ise daha çok damarları görmeye yarayan bir sistemdir. Anjiyodaki gibi kanama sıkıntısı ve kum torbası koyma ihtiyacı pek fazla olmayan, dolayısıyla kanama kontrolünü sağlamanın daha kolay olduğu bir işlemdir. Hastanın kasığından, toplardamardan, kalbin sağ tarafına giriliyor ve kalbin elektriksel sistemi incelenerek ve çeşitli uyarılar verilerek, anormal kısa devre yapan bir kablo var mı?  İleti bozukluğu mevcut mu? Tespit edilmeye çalışılıyor. Anormal ritim bozukluğu yapan bir kısa devre saptanması durumunda da çoğunlukta aynı seansta olmak üzere buraya Radyo frekans adını verdiğimiz bir abliasyon yöntemiyle, halk arasında yakma işlemi denilen bir yöntemle, bu kablo yakılmakta ve %95 ihtimalle çarpıntı sorunları çözümlenmekte.  Fakat bazı farklı ritim bozukluklarında bu işlemin başarısı değişkenlik gösterebilmekte. Tek kablo dışında, farklı farklı kabloların olduğu durumlarda, söz konusu olabilmekte. Bu durumlarda tekrarlayan işlemler yapmak gerekmektedir. Ama çoğunlukta AVNRT dediğimiz düzeyde çıkan ritim bozuklukları %90’ın üzerinde başarıyla tek işlemde sonlandırılmış ve hayat konforu sağlanmış oluyor.” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da”Açık Kapı Milletin Kapısı”Projesinden…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - EDİRNE BASKETBOL
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel BİR DEVRİN SONU MU?
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124