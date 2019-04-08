Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Avrupa’daki anlaşmalı bir üniversitede eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salondaki toplantının açılış konuşmasını Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Aydın Him yaptı. Prof. Dr. Him, yeni akademik dönemde uluslararası öğrenci olarak yurt dışındaki bir üniversitede eğitim görmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, “Erasmus Ofisi olarak bu hareketlilik süreçlerinin başından sonuna kadar sizlerle birlikte olduğumuzu bilmenizi isterim. Ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası alanda, gittiğiniz ülkelerde en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım sonsuz. Sizlere bu süreçte başarılar diliyorum” dedi.

Erasmus gibi değişim programlarının tek amacının sadece akademik eğitim almak olmadığını aynı zamanda farklı kültürlerin tanınmasına ve farklılıklara saygı gösterme yetilerinin kazanılmasına katkı sağladığını kaydeden Prof. Dr. Him, “Bundan dolayı gittiğiniz ülkelerin kültürlerini, dillerini, yaşam tarzlarını, günlük hayatlarını, yemeklerini mümkün olduğu kadar tecrübe ederek öğrenmenizi tavsiye ederim. Mümkün olduğu kadar kendi ülkenizden gelen arkadaşlarınızla sosyalleşmek yerine gittiğiniz ülkede uluslararası yeni arkadaşlar edinip sosyal ağlarınızı geliştirmeniz bu tür programlardan en yüksek düzeyde yararlanmanız için daha önemlidir. Günümüzde gelişen iletişim teknolojileriyle artık ülkeler arasındaki sınırlar kalkıyor. Sizler gelecekte daha fazla farklı kültürden insanlarla bir arada yaşayıp çalışmak durumunda kalacaksınız. Erasmus kapsamında farklı bir ülkede alacağınız eğitim ve kazanacağınız deneyimler, küreselleşen rekabetçi dünyadaki farklılıklar içinde daha aktif rol almanız ve başarılı olmanız için katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Erasmus Öğrenim Hareketliliği Koordinatörü Öğr. Gör. Yüksel Çağdaş, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı hazırlıkları ve resmi süreçleri hakkında aydınlatıcı bir sunum yaptı; yurt dışına gitmeden önce, yurt dışında ve döndükten sonra yapılması gerekenler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Toplantının sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamer Kasım ise, “Türk Dış Politikası” konusunda öğrencileri bilgilendirdi. 1960’lı yıllardan günümüze Türk dış politikası hakkında sunum yapan Prof. Dr. Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ermeni iddiaları, Avrupa Birliği süreci ve Suriyeli sığınmacılar konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından tamamlandı.