Haber: Erdal TANRI VERDİ

Toplantıya Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Özlem Yelda Dilmen, Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü M. Mert Kuleci, Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Neriman Kanbur ve şirket yetkililerinin bir araya gelerek öğrencilerin yurt dışı programında staj yapabilme imkanları hakkında bilgiler verildi. Doğu Marmara Üniversitesi ve Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yapılan toplantıda aynı zamanda yurt dışında da faaliyet gösteren şirketler öğrenciler için bütçe açtıklarını, destek olacaklarını belirttiler. Şirketler, 2016 - 2017 eğitim senelerinde ERASMUS programı ile yurt dışına çıkacak öğrenciler için yüz 10 bin Avro bütçe ayrıldığını belirtirken, öğrencilere yurt dışı stajlarında destek amaçlı ise 5 yüz - 6 yüz Avro destek olacağı söylendi. Aynı zamanda öğrencilerin iş yerini de kapsayan sigorta masraflarının da şirketlere ait olduğu söylendi.