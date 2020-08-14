Eray Aksungur Master Chef’te Gururumuz Oldu

Haber: N.Halid Altundal

Önceki akşam yayınlanan bölümde önlük almaya hak kazanan Eray Aksungur Bolu'lu vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

MasterChef Türkiye’de her akşam düzenlenen yarışmaların kazanan bir ismi ana kadroya dahil ediliyor. 16 Kişilik kadronun tamamlanmasına sayılı günler kala yarışmacılar heyecanla jürinin onayını almak için mücadelelerine devam ediyor. 13 Ağustos akşamı ise yarışmacılardan vişneli köfte yapılmasını istendi ve istenilen yemeği en iyi şekilde hazırlayıp sunarak jürinin beğenisini alan isim Eray Aksungur oldu. Eray 3 kez finalde kaçırdığı önlüğü 4.finalinde almayı başardı.

Eray Aksungur Kimdir?

13 Ağustos akşamı hazırladığı vişneli köfteyle MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Eray Aksungur oldu. 23 yaşındaki yarışmacı Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünden mezun oldu ve İstanbul ve Bodrum’da farklı restoranlarda aşçılık yaptıktan sonra Bolu’da bir otelde aşçılık yaptığını ifade etmektedir. 13 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde hazırladığı vişneli köfte ile ana kadroya seçilmeye hak kazandı. Eray Aksungur 1997 Bolu merkez doğumlu. İlk ve ortaokulu Sakarya ilköğretim okulunda okudu. Lisede aşçılığı tercih ederek büyük hayallerle Mengen Aşçılık Lisesine gitti ve burada başarılı bir eğitim ardından aibü Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’na geçti. Lise ve üniversitede aldığı başarılı eğitimlerle sezonluk olarak Antalya ve Bodrum’da çalıştı. Okulu bitince İstanbul’a gitmeye karar verdi ve şu anda kariyerine İstanbul da devam ediyor.

Lezzet Akademisi’nde de derece yapmıştı

Aşçılık eğitimi almış 6 yarışmacı Show tv’de yayınlanan Lezzet Akademisi’nde yarışmıştı. Bu yarışmacılardan biri de Bolulu Şef Eray Aksungur’du. Bolulu Şef Eray Aksungur bu yarışmada 2.olmayı başarmıştı. Geleneksel Türk mutfağının en lezzetli yemekleri, birbirinden renkli jüriler konuk jüriler ve lezzet akademisinin deneyimli jürileri bu programda buluşurken, Eray, İsmet Saz, Danilo Zanna, Aylin Yazıcıoğlu, Sunucu Sedef İybar, Yarışmacı Koçu Berfin Erdoğan gibi isimlerden tam not almıştı. Eray bu performansı ile yarışmadan İtalya turu kazanmıştı.