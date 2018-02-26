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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Erbakan Bolu’da anılacak

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, liderleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yılında İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenecek organizasyonla anılacağını açıkladı.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 10:08
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    Erbakan Bolu’da anılacak

    Haber: Semih Baykal

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 7. Sene-i  devriyesi. Sözlerim başında kendisini minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah’tan rahmetler diliyoruz. Bilindiği gibi Merhum, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak hayata gözlerini yumdu. Saadet Partisi olarak 7 yıldır bu haftada; O’nu anmak ve anlamak haftası olarak, O’nun ruhunu şad etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bilindiği gibi kendisi, Küresel Emperyalizm güçlerinin Dünya ve Türkiye üzerindeki karanlık emellerini basireti ile görerek buna karşı 1969 yılında bir siyasi hareket başlatmış. Bunu duyan o günün siyasi bir liderinin ‘Bir çiçekle bahar mı gelir?’ diyerek alay etmesine karşılık ‘Her bahar bir çiçekle başlar’ diyerek bu hareketi devam ettirmiştir. Büyük bir azim ve kararlılıkla bu dava için gece gündüz çalışmış, bu yolda önüne konan bütün engellere rağmen yolundan hiç vazgeçmemiş. Kendisine yapılan hakaretlere, hor ve küçük düşürücü tavırlara rağmen bu davadan caymamış, dört defa partisi kapatılmış, hapislere atılmış. İki defa da içten bölünüp çok az bir insan hariç herkes O’nu terk ederken O bunlara hiç aldırmamış. Milli Görüş davasını son nefesine kadar sürdürmüştür.”

    “ÜLKE OLARAK BÜTÜN İNSANIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜŞTÜR”

    Açıklamasının devamında Çetinkaya; “Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi diyerek bu davaya inananları Saadet Partisine davet etmiş ve Genel Başkan olarak Ahirete irtihal etmiştir. Bilindiği gibi iktidar ortağı olduğu 1970’li yıllarda çok büyük öneme haiz Kıbrıs Zaferi kazanılmış, oradaki Müslüman Türk Halkı zulümden kurtarılmış, İmam-Hatip Liseleri ve Kur’an Kursları gerçek hüviyetine kavuşturularak manevi kalkınma hamlesi gerçekleştirilmiş. Zira Milli Görüş davasının en önde giden bayrağı ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ bayrağıdır. Bundan sonra 2. hamle olarak ‘Ağır Sanayi Hamlesi’ başlatılmış, 400’e yakın büyük sanayi tesisini Türkiye ekonomisine kazandırmış, daha da önemlisi ülkede işsiz vatandaş kalmamıştır. Başbakan olduğu 54. Hükümet ile de hiçbir iktidarın beceremediği Denk Bütçeyi gerçekleştirmiş, oluşturduğu Havuz Sistemi ile Küresel bankalardan hiç borç almamış, faize giden paraları da vatandaşın cebine çevirmiş, Memur, emekli ve işçiye % 100’den % 300’e varan zamlar yapmış, küçük esnafa ve çiftçiye en büyük desteği sağlamış. Ülke olarak bütün insanımızın yüzünü güldürmüştür” dedi.

    “BOLU HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”

    Son olarak Çetinkaya; “En büyük ideali olan Küresel Emperyalizmin özellikler İslam Dünyasını parçalayıp büyük İsrail’, kurma planlarına karşı İslam Birliği’nin çekirdeğini oluşturan D-8’i gerçekleştirmiştir. Eğer D-8 bu işlevini güçlü bir şekilde sürdürseydi, bugün özellikle Ortadoğu’da bu elim olaylar yaşanmazdı. Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu önemli şahsiyeti emin olarak bıraktığı Saadet Partililer olarak O’nun bu davasına sahip çıkıyor, Milletimizi de sahip çıkmaya davet ediyoruz. Saadet Partisi Bolu Teşkilatları olarak yarın 27 Şubat akşamı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapacağımız programa tüm Bolu Halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Saadet, Partisi, Bolu, İl, Başkanı

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