Erbakan, Bolu’ya Aytar’ı atadı

Haber: Kasım Şahin

Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’ni kurarak siyasette aktif rol almaya başlamasının ardından İl Başkanlıklarına kimleri atayacağı merak konusu olmuştu. İlimiz Bolu’da da teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi’nin İl Başkanlığı için Erbakan tarafından geçtiğimiz günlerde atama yapıldı. Bu kapsamda ilimizde yönetimini belirleyerek ilk etap çalışmalarını neticelendiren Erbakan Vakfı Bolu İl Temsilcisi Hayrettin Aytar, Fatih Erbakan’ın onayı ile Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı oldu. Aytar, yetki belgesini Dr. Fatih Erbakan’ın elinden düzenlenen törenle aldı.