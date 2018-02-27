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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Milli Görüş'te yıllar süren siyasi hayatı nedeniyle kendisi için özel bir anlamı olan merhum Erbakan hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Milli Görüş'ün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, bu fani dünyada yaşadığı 85 yıl boyunca davası ve ilkeleriyle nesillere örnek oldu. Öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatın merkezine koyması yanı sıra İslamcı düşünceyi siyasete kazandıran merhum Necmettin Erbakan, 'İman varsa, imkanda vardır' sözüyle gençlere ilham kaynağı oldu. O'nun yetiştirdiği gençler bu ülkenin dinamiklerini harekete geçirerek, yine O'nun açtığı yol ve gösterdiği hedefle bugünün Türkiye'sinin inşasında görev ve sorumluluk almayı kendisine vazife saymıştır.

Siyasi hayatı boyunca millet desteğini arkasına almasına rağmen, haksızlıklarla kutlu yürüyüşüne defalarca ket vurulmak istenen merhum Erbakan Hocamız, hiçbir zaman yılmamış, Allah'ın rızası ve millet iradesini gözeterek, kendisinden sonraki nesillere önderlik etmeyi sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Görüş çizgisi ile siyaset dünyasında iz bırakmayı başaran, Başbakanlarımızdan, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza ebediyete intikalinin 7'nci senesinde Allah'tan rahmet diliyor, ömrünü hak ve adalete adamış hocamızın mekanının cennet olmasını diliyorum."