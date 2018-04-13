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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Erbakan Vakfı üye kayıt çalışması başlattı

    Erbakan Vakfı Bolu İl Koordinatörü Hayrettin Aytar ile Gençlik Kolları Başkanı Orhan Kabak, Cumartesi günü İzzet Baysal Caddesi il temsilcilik binasının önünde vakfa üye kayıt çalışmalarının başlayacağını söylediler.

    13 Nisan 2018 Cuma 14:43
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    Erbakan Vakfı üye kayıt çalışması başlattı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Cumartesi günü saat 10.00 ila 18.00 arasında vakfa üye kayıt çalışmalarının başlanacağını belirten il koordinatörü Hayrettin Aytar; “Rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde hemen hemen tüm illerde vakıf şubelerini faaliyete geçirdik. Bolu’da da temsilcilik açılmıştır. Cumartesi günü üye kayıt çalışmalarına başlıyoruz. Hedefimiz Bolu’da en az 2 bin üye kayıt etmektir” dedi.

    Aytar, vakıf ve çalışmalar hakkında şunları söyledi; “Türk siyasetine ve sanayisine adını altın harflerle yazdıran rahmetli liderimiz Necmettin Erbakan’ın vasiyeti üzerine kurulan ve ana hedefi onun fikirlerini genç nesillere yaymak, projelerinin devamını sağlamaktır. Vakıf olarak sağcı ve solcu ayrımını yapmadan tüm kapılarımızı sonsuza kadar tüm vatandaşlarımıza açmaktayız. Bu vakfın amacı insanları bölmek, bölüştürmek, ötekileştirmek değil tam tersi birleştirmektir. Bu nedenden dolayı gönlünde Erbakan sevgisi olan ve onun hatıralarını, yaptıklarını ileride projelerinin genişlemesini isteyen, tek hedefi Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya için tüm halkımızı vakfımıza üye olmaya davet ediyoruz”

    Anahtar Kelimeler: Erbakan, Vakfı, Bolu, İl, Koordinatörü

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