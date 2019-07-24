“Erbakanca duruş hayatımızın merkezinde kalacaktır”

Haber: Gönül Olutürk

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Teşkilatı olarak İzzet Baysal Caddesinde kurulan üye ve parti tanıtım standı Bolu halkı tarafından büyük bir ilgi odağı haline geldi. Yürütülen çalışmalar ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar, ”23 Kasım 2018 tarihinde kurulan partimiz kısa sürede 76 ilimiz ve 500 ün üzerinde ilçemizde teşkilatlarını kurarak Milli görüşün 2.kırk yılda hamlesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi.

“ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT PRENSİBİMİZDİR”

Üye ve parti tanıtım standında ülke sorunlarıyla ilgili projelerini ve kaynaklarını halkla paylaştıklarını ve halkın görüşlerini dinlediklerini aktaran YRP İl Başkanı Aytar açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “Halkımızın partimize göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. Siyasi çizgimizdeki önceliğiniz Önce Ahlak ve Maneviyat prensibimizdir. Ötekileştirici, dışlayıcı, kutuplaştırıcı nefret dili değil, birleştirici kucaklayıcı sevgi dilini kullanarak siyasete nezaket ve zerafet getireceğiz. Ülkemizde milli görüşün 1.kırk yıl hamlesinde olduğu gibi yeniden üretim ve ağır sanayi hamlesi başlatacağız, bilimsel olarak 5’in 4 den büyük olduğunu öğrenmekle beraber, 4 helalin 5 haramdan daha kıymetli olduğunu anlatan bir eğitim politikamız olacak, siyaset halka hizmet edebilmek için bir araç olmaktan başka bir amaç ve gayeye büründürülmeyecek ve Erbakan hocamızın ‘ERBAKANCA DURUŞU’ her zaman hayatımızın merkezinde kalacaktır.”